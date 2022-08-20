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Додали до купи металолому. ЗСУ збили ще два російські безпілотники

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Субота 20 серпня 2022 15:20
Додали до купи металолому. ЗСУ збили ще два російські безпілотники Фото: ЗСУ збили ще два російські безпілотники (facebook com dshv mil gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові під час повітряної тривоги у суботу, 20 серпня, сбили два російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр" у Facebook.

"Воїни-зенітники повітряного командування "Центр" на визначених напрямках знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи Українське небо. Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора українські військові збили чотири ворожі безпіпілотники типу "Орлан" в районі Донецької області.

Як повідолялося раніше, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже більше 803 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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