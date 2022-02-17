Боевики обстреливают поселки на Донбассе: людей призывают не покидать дома

На Донбассе продолжаются массовые артиллерийские обстрелы. В связи с этим жителей Луганской области призвали не выходить на улицу, оставаться дома или возле укрытий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу объединенной территориальной громады города Счастье.
"Вблизи города Счастья утром 17.02.2022 совершен артобстрел. Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево. Большая вероятность повторения обстрелов", - говорится в сообщении.
Местные власти напомнили жителям Счастья, где находятся бомбоубежища:
Как сообщало РБК-Украина ранее, утром 17 февраля боевики обстреляли Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.
Напомним, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.