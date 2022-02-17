Бойовики обстрілюють селища на Донбасі: людей закликають залишатися вдома

На Донбасі тривають масові артилерійські обстріли. У зв'язку з цим жителів Луганської області закликали не виходити на вулицю, залишатися вдома або біля укриттів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу об'єднаної територіальної громади міста Щастя.
"Поблизу міста Щастя вранці 17.02.2022 здійснено артобстріл. Обстріляли селище Старий Айдар і Лобачеве. Велика ймовірність повторення обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Місцева влада нагадала жителям Щастя, де знаходяться бомбосховища:
Як повідомляло РБК-Україна раніше, вранці 17 лютого бойовики обстріляли Станицю Луганську, один зі снарядів влучив у дитячий садок.
Нагадаємо, що за минулу добу російсько-окупаційні війська вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі.