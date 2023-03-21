Доба у Харківській області: 20 ударів по одному з сіл та спроба прориву біля Куп'янська

"На Куп’янському напрямку ворог намагався безуспішно прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення", - розповів він.

Крім того, за його словами, сьогодні, близько 6:00, окупанти з мінометів обстріляли с.Басове.

"Зафіксовано понад 20 ударів. Пошкоджено лінії електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав Синєгубов.

Як повідомлялось, на ранок 20 березня під вогнем окупантів були Куп'янськ та Вовчанськ, понад 10 прильотів зафіксовано по селах Богодухівського району.

Нагадаємо, на ранок неділі 19 березня, під артилерійським вогнем окупантів перебували щонайменше 13 населених пунктів Харківської області, зокрема Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне, Гряниківка. Поранення отримала жінка.