Сутки в Харьковской области: 20 ударов по одному из сел и попытка прорыва возле Купянска

"На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, сегодня около 6:00 кафиры из минометов обстреляли с.Басовое.

"Зафиксировано более 20 ударов. Повреждены линии электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, на утро 20 марта под огнем оккупантов были Купянск и Волчанск, более 10 прилетов зафиксировано по селам Богодуховского района.

Напомним, на утро воскресенья 19 марта под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка. Ранение получила женщина.