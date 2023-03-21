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Сутки в Харьковской области: 20 ударов по одному из сел и попытка прорыва возле Купянска

Фото: оккупанты больше 20 раз обстреляли село Басово Харьковской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На Купянском направлении оккупанты пытались безуспешно прорвать оборону ВСУ. Также во вторник, 21 марта, более 20 раз российские войска обстреляли село Басовое, расположенное в Золочевской общине Богодуховского района Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, сегодня около 6:00 кафиры из минометов обстреляли с.Басовое.

"Зафиксировано более 20 ударов. Повреждены линии электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил Синегубов.

Как сообщалось, на утро 20 марта под огнем оккупантов были Купянск и Волчанск, более 10 прилетов зафиксировано по селам Богодуховского района.

Напомним, на утро воскресенья 19 марта под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка. Ранение получила женщина.

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