"До всіх ставлюсь з повагою": Зеленський про порівняння Сирського та Залужного

Як нагадав президент, перед наступом ворога на Харківську область Україна очікувала на озброєння та голосування пакета (пакету допомоги з боку США, - ред.) протягом майже 8 місяців. Це було серйозним викликом для Києва.

"Я не хочу порівнювати (Валерія Залужного та Олександра Сирського, - ред.). Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, щоб було якби не змінилося керівництво армії. Мені складно сказати. І відверто я не хочу про це говорити", - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, вищезгадане є післявоєнним питанням. Водночас важливо поважати та бути вдячним всім, хто працює та воює за Україну.

Наступ на Харківську область

"Я не вважаю, якби будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву (у Харківській області, - ред.). Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли росіяни. І було завдання зайти окупувати Харків", - додав він.

Зеленський відзначив, що плюсом в призначенні Сирського головнокомандувачем ЗСУ було те, що він знає регіон, оскільки операція зі звільнення територій області проходила саме під його командуванням.

"А це плюс, але знов таки, мені складно порівнювати. Зупинили - молодці, не дали окупувати Харків без пакета - молодці. А потім з деталями будемо розбиратися коли у нас буде пауза", - зауважив президент.

Призначення Сирського головнокомандувачем

У лютому 2024-го стало відомо про те, що Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Сирського.

Вже у травні президент призначив Залужного послом України у Британії.