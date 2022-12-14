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"До України їде ще більше допомоги". Посол США відреагувала на атаку Києва

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Після ранкової атаки іранських дронів на Київ в США пообіцяли ще більше допомоги Україні. І вона вже "в дорозі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами - ще більше допомоги вже в дорозі", - написала вона.

Нагадаємо, що Київ сьогодні зранку потрапив під дві хвилі атак іранськими дронами "Шахед".

Завдяки ефективній роботі українських сил попередньо було знищено 13 із 13 ворожих запущених цілей, однак уламки все ж пошкодили адмінбудівлю та чотири будинки.

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