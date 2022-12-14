"В Украину едет еще больше помощи". Посол США отреагировала на атаку Киева

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами - еще больше помощи уже в пути", - написала она.

Напомним, что Киев сегодня с утра попал под две волны атак иранскими дронами "Шахед".

Благодаря эффективной работе украинских сил предварительно было уничтожено 13 из 13 враждебных целей, однако обломки все же повредили админздание и четыре дома.

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