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"В Украину едет еще больше помощи". Посол США отреагировала на атаку Киева

Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

После утренней атаки иранских дронов на Киев в США пообещали еще больше помощи Украине. И она уже "в пути".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами - еще больше помощи уже в пути", - написала она.

Напомним, что Киев сегодня с утра попал под две волны атак иранскими дронами "Шахед".

Благодаря эффективной работе украинских сил предварительно было уничтожено 13 из 13 враждебных целей, однако обломки все же повредили админздание и четыре дома.

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