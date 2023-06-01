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Втрати Росії з початку війни на 1 червня становлять понад 208 тисяч військових, - Генштаб

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Україна, Четвер 01 червня 2023 08:52
Втрати Росії з початку війни на 1 червня становлять понад 208 тисяч військових, - Генштаб Фото: Генштаб оновив дані щодо втрат Росії в Україні на 1 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 1 червня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 208370 військових. Крім того, ЗСУ знищили два танки та 6 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 208370 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3804 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7478 (+6) од,
  • артилерійських систем - 3474 (+14) од,
  • РСЗВ - 575 од,
  • засоби ППО - 333 од,
  • літаків - 313 од,
  • гелікоптерів - 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3131 (+7),
  • крилаті ракети - 1107 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6239 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 458 (+4)

Втрати Росії в Україні

Буквально вчора стало відомо, що від початку масштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили 18 кораблів.

У їхньому знищенні брали участь не лише морпіхи, а й бійці Сухопутних військ та інших підрозділів ЗСУ. Зокрема ЗСУ знищили великий десантний корабель, а також катери типу "Серна" та "Раптер".

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