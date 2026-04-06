До +20, але дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 06.04.2026 Пн
1 хв
У яких регіонах очікуються опади?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 6 квітня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 6 квітня, вдень прогнозується тепла погода - до +20 градусів. Однак у більшості регіонів очікуються дощі.

Погода в Україні

Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 15-20° тепла, у західних та північних областях 11-16° тепла.

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вдень 11-16° тепла, у Києві 13-15° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погодні "гойдалки" та прогнозували зміну погодних умов, зокрема ймовірність заморозків на Великдень.

Також в Укргідрометцентр оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

