До +20, але дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 15-20° тепла, у західних та північних областях 11-16° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вдень 11-16° тепла, у Києві 13-15° тепла.