До +20, але дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 6 квітня, вдень прогнозується тепла погода - до +20 градусів. Однак у більшості регіонів очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 15-20° тепла, у західних та північних областях 11-16° тепла.
facebook.com/UkrHMC
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується дощ.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.
Температура по області вдень 11-16° тепла, у Києві 13-15° тепла.
