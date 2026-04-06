До +20, но дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 06.04.2026 Пн
1 мин
В каких регионах ожидаются осадки?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 6 апреля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

В Украине сегодня, 6 апреля, днем прогнозируется теплая погода - до +20 градусов. Однако в большинстве регионов ожидаются дожди.

Погода в Украине

Сегодня будет облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме юго-востока, дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, большинстве северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем 15-20° тепла, в западных и северных областях 11-16° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, ожидается дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем 11-16° тепла, в Киеве 13-15° тепла.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о погодных "качелях" и прогнозировали изменение погодных условий, в частности вероятность заморозков на Пасху.

Также в Укргидрометцентр обнародовали краткую климатическую характеристику апреля и прогноз погоды на второй месяц весны.

