До +20, но дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня будет облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме юго-востока, дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, большинстве северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем 15-20° тепла, в западных и северных областях 11-16° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, ожидается дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по области днем 11-16° тепла, в Киеве 13-15° тепла.