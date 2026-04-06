ua en ru
Пн, 06 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

До +20, але дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 06.04.2026 Пн
1 хв
У яких регіонах очікуються опади?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 6 квітня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 6 квітня, вдень прогнозується тепла погода - до +20 градусів. Однак у більшості регіонів очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 15-20° тепла, у західних та північних областях 11-16° тепла.

До +20, але дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

facebook.com/UkrHMC

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується дощ.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вдень 11-16° тепла, у Києві 13-15° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погодні "гойдалки" та прогнозували зміну погодних умов, зокрема ймовірність заморозків на Великдень.

Також в Укргідрометцентр оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та прогноз погоди на другий місяць весни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
