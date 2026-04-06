До +20, але дощі та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

синоптики дали прогноз погоди в Україні на 6 квітня

В Україні сьогодні, 6 квітня, вдень прогнозується тепла погода - до +20 градусів. Однак у більшості регіонів очікуються дощі.

Погода в Україні Сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім південного сходу, дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с. Температура вдень 15-20° тепла, у західних та північних областях 11-16° тепла. facebook.com/UkrHMC Погода у Києві У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, очікується дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вдень 11-16° тепла, у Києві 13-15° тепла.