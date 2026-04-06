До +20, но дожди и сильный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 6 апреля, днем прогнозируется теплая погода - до +20 градусов. Однако в большинстве регионов ожидаются дожди.

Погода в Украине Сегодня будет облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме юго-востока, дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, большинстве северных и центральных областях порывы 15-20 м/с. Температура днем 15-20° тепла, в западных и северных областях 11-16° тепла. facebook.com/UkrHMC Погода в Киеве В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области днем 11-16° тепла, в Киеве 13-15° тепла.