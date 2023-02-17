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Днями з візитом на Тайвань прибуде посадовець Пентагону в справах Китаю, - FT

Фото: Днями з візитом на Тайвань прибуде посадовець Пентагону (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Найближчими днями із візитом на Тайвань прибуде посадовець міністерства оборони Сполучених Штатів у справах Китаю Майкл Чейз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

На даний момент заступник помічника глави Пентагону перебуває у Монголії, де проводить переговори із тамтешніми військовослужбовцями.

FT пише, що Чейз стане першим високопоставленим представником Міноборони США, який відвідає Тайвань із 2019 року.

Візит відбудеться на тлі загострення відносин між Сполученими Штати та КНР через збиття китайського спостережного аеростата в американському повітряному просторі.

Нагадаємо, у Центральному розвідувальному управлінні вважають, що до 2027 року Китай може створити передумови для військового вторгнення на Тайвань.

Також ми писали, що на Тайвані зробили висновки й засвоїли важливі уроки російсько-української війни, що допоможе стримати агресію Пекіна у разі нападу.

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ПентагонКитайТайвань