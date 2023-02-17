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На днях с визитом на Тайвань прибудет чиновник Пентагона по делам Китая, - FT

Фото: На днях с визитом на Тайвань прибудет чиновник Пентагона (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В ближайшие дни с визитом на Тайвань прибудет чиновник министерства обороны Соединенных Штатов по делам Китая Майкл Чейз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В настоящее время заместитель помощника главы Пентагона находится в Монголии, где проводит переговоры с местными военнослужащими.

FT пишет, что Чейз станет первым высокопоставленным представителем Минобороны США, посетившим Тайвань с 2019 года.

Визит состоится на фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и КНР из-за сбития китайского наблюдательного аэростата в американском воздушном пространстве.

Напомним, в Центральном разведывательном управлении считают, что до 2027 года Китай может создать предпосылки для военного вторжения на Тайвань.

Также мы писали, что на Тайване сделали выводы и извлекли важные уроки российско-украинской войны, что поможет сдержать агрессию Пекина в случае нападения.

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