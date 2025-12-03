UA

До Дня ЗСУ Кличко нагородив захисників і розповів, яку підтримку надає їм місто

Фото: Віталій Кличко вручив нагороди захисникам до Дня ЗСУ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Ілона Свиридова

Мер Києва Віталій Кличко напередодні Дня ЗСУ нагородив військових та ветеранів від столичної громади. Він також розповів, яку підтримку можуть отримати захисники від міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис міського голови у Telegram.

"Напередодні Дня Збройних сил України, який відзначатимемо 6 грудня, вручив захисникам та захисницям нагороди від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава". У мерії зібралися бійці, які щойно повернулися з передової, або пройшли пекло полону, або отримали важкі поранення та відновлюються", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що Київ постійно допомагає воїнам, які б’ються на фронті, а також ветеранам. Він повідомив, що цього року на підтримку Сил оборони та безпеки столиця виділила з бюджету 12 млрд грн. Різним бригадам від громади міста відправили понад 57 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку.

"Постійно зустрічаюсь з ветеранами. Розумію, наскільки складно їм повертатися до цивільного життя. Столична влада робить все, щоб реагувати на їхні запити швидко й ефективно. Для цього працює програма "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України", на яку в 2025-му спрямували понад 1 млрд грн", - розповів Кличко. 

Крім того, за його словами, на запит ветеранської спільноти столиця запроваджує нові послуги. Наприклад, компенсацію на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо.

Також у столиці працює єдине вікно для допомоги - Київ Мілітарі Хаб. Цей центр опрацював вже понад 40 тисяч звернень від ветеранів та їхніх родин. Вони отримують допомогу з документами, навчанням, працевлаштуванням та вирішенням інших життєвих питань, повідомив Віталій Кличко.

