Общество Образование Деньги Изменения

Ко Дню ВСУ Кличко наградил защитников и рассказал, какую поддержку оказывает им город

Фото: Виталий Кличко вручил награды защитникам ко Дню ВСУ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Илона Свиридова

Мэр Киева Виталий Кличко накануне Дня ВСУ наградил военных и ветеранов от столичной громады. Он также рассказал, какую поддержку могут получить защитники от города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение городского головы в Telegram.

"Накануне Дня Вооруженных сил Украины, который будем отмечать 6 декабря, вручил защитникам и защитницам награды от столицы - медали "Честь. Слава. Государство". В мэрии собрались бойцы, которые только вернулись с передовой, либо прошедшие плен, либо получили тяжелые ранения и восстанавливаются", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что Киев постоянно помогает воинам, которые бьются на фронте, а также ветеранам. Он сообщил, что в текущем году в поддержку Сил обороны и безопасности столица выделила из бюджета 12 млрд грн. Разным бригадам от громады города отправили более 57 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи.

"Постоянно встречаюсь с ветеранами. Понимаю, насколько сложно им возвращаться к гражданской жизни. Столичные власти делают все, чтобы реагировать на их запросы быстро и эффективно. Для этого работает программа "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины", на которую в 2025-м направили более 1 млрд грн", - рассказал Кличко.

Кроме того, по его словам, по запросу ветеранского сообщества столица вводит новые услуги. Например, компенсацию на переустройство авто или жилья для ветеранов с инвалидностью, компенсацию за отдых, заочную форму обучения в университетах и ​​т.д.

Также в столице работает единое окно для помощи - Киев Милитари Хаб. Этот центр обработал уже более 40 тысяч обращений от ветеранов и их семей. Они получают помощь с документами, учебой, трудоустройством и решением других жизненных вопросов, сообщил Виталий Кличко.

