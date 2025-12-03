Ко Дню ВСУ Кличко наградил защитников и рассказал, какую поддержку оказывает им город

"Накануне Дня Вооруженных сил Украины, который будем отмечать 6 декабря, вручил защитникам и защитницам награды от столицы - медали "Честь. Слава. Государство". В мэрии собрались бойцы, которые только вернулись с передовой, либо прошедшие плен, либо получили тяжелые ранения и восстанавливаются", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что Киев постоянно помогает воинам, которые бьются на фронте, а также ветеранам. Он сообщил, что в текущем году в поддержку Сил обороны и безопасности столица выделила из бюджета 12 млрд грн. Разным бригадам от громады города отправили более 57 000 БпЛА, почти 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи.

"Постоянно встречаюсь с ветеранами. Понимаю, насколько сложно им возвращаться к гражданской жизни. Столичные власти делают все, чтобы реагировать на их запросы быстро и эффективно. Для этого работает программа "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины", на которую в 2025-м направили более 1 млрд грн", - рассказал Кличко.