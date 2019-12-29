В "ДНР" заявили об отказе 20 заключенных от обмена

Около 20 человек отказались от обмена пленными и не хотят возвращатся в ОРДЛО. Об этом заявила "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, сообщают росСМИ.

Отметим, начался процесс обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в воскресенье, 29 декабря.

В списки на обмен пленными попали экс-"беркутовцы".

Ранее Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

Также Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

До этого обмен задерживался из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.