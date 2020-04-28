"ДНР" заявила о переходе якобы еще одного бойца ВСУ на ее сторону

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" заявила о якобы переходе на ее сторону военнослужащего Вооруженных сил Украины Анатолия К. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что якобы военнослужащий Анатолий К. обратился за "помощью" к представителям так называемой "народной милиции ДНР"

"Очередной военнослужащий ВСУ обратился к нам за помощью, в связи с чем силовыми ведомствами "республики" проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию Анатолия К.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинский военный якобы покинул расположение одной из воинских частей оперативно-тактической группировки "Восток".

Напомним, в прошлом году боевики заявили, что к "ДНР" присоединился бывший замначальника режимно-секретной части Донецкого областного военного комиссариата ВСУ Юрий Аушев. Украинская сторона подтвердила, что он вернулся на оккупированный Донбасс к своей семье после того, как был уволен в запас. Также в Вооруженных силах проверяли объем информации, связанной с государственной тайной, к которой был допущен Аушев.

В 2017 году сообщалось, что на сторону "ДНР" перешел бывший сотрудник Службы безопасности Украины Роман Лабусов. СБУ опровергла что Лабусов был действующим сотрудником, поскольку еще летом 2016 года выехал в Крым. Сам дезертир заявлял, что имел доступ к шифровально-документальной связи.