"ДНР" заявила про перехід нібито ще одного бійця ЗСУ на її сторону

Самопроголошена "Донецька народна республіка" заявила про нібито перехід на її бік військовослужбовця Збройних сил України Анатолія К. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що нібито військовослужбовець Анатолій К. звернувся за "допомогою" до представників так званої "народної міліції ДНР"

"Черговий військовослужбовець ЗСУ звернувся до нас за допомогою, у зв'язку з чим силовими відомствами "республіки" проведена успішна операція по забезпеченню переходу на нашу територію Анатолія К.", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що український військовий нібито покинув розташування однієї з військових частин оперативно-тактичної групи "Схід".

Нагадаємо, минулого року бойовики заявили, що до "ДНР" приєднався колишній заступник начальника режимно-секретної частини Донецького обласного військового комісаріату ЗСУ Юрій Аушев. Українська сторона підтвердила, що він повернувся на окупований Донбас до своєї сім'ї після того, як був звільнений у запас. Також у Збройних силах перевіряли обсяг інформації, пов'язаної з державною таємницею, до якої був допущений Аушев.

У 2017 році повідомлялося, що на бік "ДНР" перейшов колишній співробітник Служби безпеки України Роман Лабусов. СБУ спростувала що Лабусов був чинним співробітником, оскільки ще влітку 2016 року виїхав до Криму. Сам дезертир заявляв, що мав доступ до шифровально-документального зв'язку.