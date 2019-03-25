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В ВСУ проверяют разглашение гостайны уволенным в запас военным

Новости » Политика    25.03.2019 - 19:19
В ВСУ проверяют разглашение гостайны уволенным в запас военным
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В ВСУ подтвердили возвращение военного к семье, которая проживает на территории ОРДО

В Вооруженных силах Украины проверяют вероятность разглашения государственной тайны уволенным в запас военнослужащим, который вернулся к семье на территорию ОРДО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Так, в сюжете телеканала Россия-24 "Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ" рассказывалось о возвращении бывшего военного Донецкого областного военного комиссариата к месту проживания своей семьи, которая проживает на временно оккупированной территории.

В ВСУ проверяют разглашение гостайны уволенным в запас военным

"Факт возвращения к семье подтверждается. Старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был уволен из рядов Вооруженных Сил Украины в запас 26 декабря 2018 года. В настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Юрий Аушев", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в 2016 году майора из Староконстантинова (Хмельницкая область) районный суд приговорил к 12 годам тюрьмы за передачу представителям Российской Федерации сведений с государственной тайной, а именно: полную информацию о плане полета военного самолета-разведчика.

Как писало РБК-Украина, в 2017 году в Ровенской области работника одного из правоохранительных органов области приговорили к лишению свободы на 5 лет с испытательным сроком за разглашение государственной тайны.

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