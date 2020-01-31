Механизм помощи освобожденным из плена планируют разработать к следующему обмену

Фото: заседание рабочей группы (president.gov.ua)

На рабочей группе обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам

Украина планирует разработать механизм помощи освобожденным из плена до следующего обмена. Это обсудили на заседании рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников, передает пресс-служба Офиса президента.

На рабочей группе обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после их освобождения: восстановление документов, получение материальной помощи и тому подобное. Участники заседания пришли к согласию относительно необходимости разработки и отработки такого механизма помощи со стороны государства уже до следующего возвращения удерживаемых лиц.

Кроме того, как отметили участники встречи, проект закона "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины" проходит юридическую экспертизу в Офисе президента Украины, и в ближайшее время президент внесет его в Верховную раду как неотложный.

Напомним, 23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России.

После этого уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена аключенными.