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"ДНР" висунула нові умови для подальшого обміну полоненими

Новини » Політика     31.01.2020 - 18:28
"ДНР" висунула нові умови для подальшого обміну полоненими
Фото: Дарина Морозова (twitter.com/IANovorossia)

Від України вимагають завершити процесуальне очищення звільнених 29 грудня

Представники окремих районів Донецької області (ОРДО) будуть обговорювати подальший обмін полоненими після повного закінчення процесуальної очищення звільнених Україною 29 грудня 2019 року. Про це заявила "омбудсмен ДНР" Дарина Морозова, передають сепаратистські ЗМІ.

За її словами, обмін полоненими 29 грудня нібито не вважається завершеним.

"Обмін, що пройшов 29 грудня 2019 року, буде вважатися завершеним тільки після повного закінчення процесуальної процедури очищення раніше утримуваних осіб До виконання цього пункту ні про які дії щодо нових обмінів мови йти не може", - заявила Морозова.

Нагадаємо, раніше уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила про відсутність домовленостей з Україною про організації нового обміну.

До цього повідомлялося, що Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, обговорюються два треки обміну - з Росією і так званими "республіками Донбасу".

Відзначимо, один із звільнених розповів, що бойовики на Донбасі вносять людей у списку на обмін за гроші.

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Новини України ДонбасДНРобмін полоненими
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