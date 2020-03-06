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"ДНР" отказалась от украинского языка в статусе "государственного"

Новости » Политика     06.03.2020 - 15:02
"ДНР" отказалась от украинского языка в статусе "государственного"
Иллюстративное фото (dan-news.info)

Русский язык стал единственным "государственным" в оккупированных районах

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" больше не будет считать украинский язык "государственным" на подконтрольной территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня были внесены поправки в так называемую "конституцию ДНР", которые закрепили за русским языком статус единственного "государственного". Упоминание об украинском языке изъяли с формулировкой, что за шесть лет "применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации".

Отметим, ранее в оккупированных районах Донецкой области "государственными языками" считались русский и украинский.

Напомним, в январе сообщалось, что самопровозглашенная "Донецкая народная республика" начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами. Уже несколько лет оккупационные власти заставляют местных жителей делать местную "регистрацию" транспортных средств.

Вчера Служба безопасности Украины объявила подозрение так называемому "главе фонда госимущества ДНР" Сергею Кайде за участие в террористической организации.

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