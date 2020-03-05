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СБУ объявила подозрение "главе фонда госимущества ДНР"

Новости » Происшествия     05.03.2020 - 17:05
СБУ объявила подозрение "главе фонда госимущества ДНР"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Чиновника" также объявили в государственный розыск

Служба безопасности Украины объявила подозрение так называемому "главе фонда госимущества" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Сергею Кайде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, Кайда в апреле 2015 года был назначен на должности "главы фонда госимущества ДНР". Он до сих пор занимается управлением объектами государственной собственности Украины, которые "национализировала" оккупационная администрация. На основании его решений украинская собственность продавалась и сдавалась в аренду.

"Функционеру террористов сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации и содействие ее деятельности) Уголовного кодекса Украины. Постановлением следователя управления СБУ в Житомирской области он объявлен в государственный розыск", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Бердянский районный суд Запорожской области заочно приговорил к 10 годам тюремного заключению главаря так называемого "Свердловского казацкого полка ЛНР".

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