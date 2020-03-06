ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"ДНР" відмовилася від української мови в статусі "державної"

Новини » Політика     06.03.2020 - 15:02
"ДНР" відмовилася від української мови в статусі "державної"
Ілюстративне фото (dan-news.info)

Російська мова стала єдиною "державною" в окупованих районах

Самопроголошена "Донецька народна республіка" більше не буде вважати українську мову "державною" на підконтрольній території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні були внесені поправки до так званої "конституції ДНР", які закріпили за російською мовою статус єдиної "державної". Згадку про українську мову вилучили з формулюванням, що за шість років "застосування української мови як державної досі не знайшло практичної реалізації".

Відзначимо, раніше в окупованих районах Донецької області "державними мовами" вважалися російська та українська.

Нагадаємо, в січні повідомлялося, що самопроголошена "Донецька народна республіка" почала конфіскацію автомобілів з українськими номерами. Вже кілька років окупаційні влади змушують місцевих жителів робити місцеву "реєстрацію" транспортних засобів.

Вчора Служба безпеки України оголосила підозру так званому "главі фонду держмайна ДНР" Сергію Кайді за участь у терористичній організації.

У Донецькій області затримали бойовика "ДНР"
Новини України ДНРукраинский язык
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся