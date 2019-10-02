"ДНР" і "ЛНР" вимагають, щоб Україна погодила закон про статус Донбасу

Фото: Денис Пушилин (з відкритих джерел)

"Лідери" "ДНР" і "ЛНР" звернулися до президента України Володимира Зеленського

Самопроголошені Донецька і Луганська "народні республіки" вимагають від України узгодити закон про особливий статус Донбасу. Таку заяву зробили "лідери" "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилин і Леонід Пасічник, передають російські ЗМІ.

Вони звернулися до президента України Володимира Зеленського.

"Будь-які зміни закону про особливий статус повинні бути узгоджені з нами. В іншому випадку ми будемо вважати їх прямим і грубим порушенням Мінських угод, і вони для нас будуть юридично нікчемні ", - йдеться в заяві.

У заяві "глав" "ДНР" і "ЛНР" також наголошується, що Україна, підписавши 1 жовтня "формулу Штайнмайера", таким чином визнала "особливе право народу Донбасу на самостійне визначення своєї долі".

"Ми самі будемо вирішувати, якою мовою говорити, якою буде наша економіка, як буде формуватися наша судова система, як буде захищати наших громадян наша Народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією", - наголосили Пушилин і Пасічник.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайера". Раніше документ був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня у Києві під Офісом президента сотні активістів вийшли на протест проти підписання "формули Штайнмайера". Мітингувальники принесли з собою прапори, а також розгорнули банер, на якому написали "Ні - капітуляції".