"ДНР" готовит "референдум" с результатом 70% за присоединение к России, - СМИ

Соответствующее задание к оккупационным властям прописано в "Стратегии подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в состав Российской Федерации"

Согласно документу, "голосовать" планируют с помощью "метки избирателя", во время которой на указательный палец наносят чернила. Якобы, это "эффективный способ для стран, где документы, подтверждающие личность, не стандартизированы".

Тем временем на оккупированных территориях формируют списки избирателей и создают избирательные комиссии. Также организуют и "уличные избирательные комиссии".

В документе прописаны и этапы pr-кампании, однако самой даты фейкового "референдума" пока нет. Источники утверждают, что оккупанты могут попытаться провести его уже 11 сентября.

Также оккупационная власть планирует создать "орган", который будет демонстрировать якобы широкое народное волеизъявление. Например, в Запорожской области есть уже несколько вариантов названия - "Народная рада", "Народное собрание", "Народный собор".

Фото: "ДНР" готовит "референдум" с результатом 70% за присоединение к России (radiosvoboda.org)