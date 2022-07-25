"ДНР" готує "референдум" з результатом 70% за приєднання до Росії, - ЗМІ

Відповідне завдання до окупаційної влади прописано в "Стратегії підготовки і проведення референдуму про вступ "ДНР" до складу Російської Федерації"

Згідно з документом, "голосувати" планують за допомогою "мітки виборця" під час якої на вказівний палець наносять чорнило. Нібито, це "ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані".

Тим часом на окупованих територіях формують списки виборців й створюють виборчі комісії. Також організують й "вуличні виборчі комісії".

В документі прописані й етапи pr-кампанії, однак самої дати фейкового "референдуму" наразі немає. Джерела стверджують, що окупанти можуть спробувати провести його вже 11 вересня.

Також окупаційна влада планує створити "орган", який демонструватиме нібито широке народне волевиявлення. Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви - "народна рада", "народні збори", "народний собор".

Фото: "ДНР" готує "референдум" з результатом 70% за приєднання до Росії (radiosvoboda.org)