ДНК під замком: Путін офіційно закрив доступ до генетичних даних росіян
Російський диктатор Володимир Путін заборонив масово передавати біодані росіян за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна
Так, Путін підписав закон, який фактично накладає вето на передачу результатів генетичних та імунологічних досліджень громадян РФ іноземним компаніям та державам.
Зміни внесені до закону "Про державне регулювання в галузі генно-інженерної діяльності». Відтепер будь-які масові дані, отримані під час вивчення російської популяції, стають «невиїзними». Під заборону потрапили:
-
Збір та зберігання генетичної інформації іноземцями всередині РФ;
-
Пересилка та розповсюдження цих даних через мережу;
-
Надання доступу до баз даних іноземним юридичним та фізичним особам.
У полоні власних фобій
Офіційна Москва пояснює такі кроки «захистом суверенітету», хоча експерти вбачають у цьому черговий прояв параної щодо створення міфічної «етнічної біологічної зброї». Замість розвитку світової кооперації, російська наука обирає шлях закритих лабораторій, що суттєво уповільнює розробку сучасних методів лікування складних захворювань у самій РФ.
Кому «можна» обійти заборону
Попри тотальну ізоляцію, у законі залишили «вікно» для особливих випадків:
-
Особисте лікування: передача матеріалу для допомоги конкретному пацієнту за кордоном.
-
Фармацевтика: виготовлення індивідуальних ліків.
-
Спецспівпраця: міжнародні проєкти, які прямо схвалить уряд РФ.
Для проукраїнського глядача очевидно: такі обмеження є черговим кроком до технологічної деградації агресора. Світова генетика базується на вільному обміні даними, а спроби РФ «націоналізувати ДНК» лише поглиблюють її наукову та медичну відсталість від цивілізованого світу.