Про це повідомляє РБК-Україна

Так, Путін підписав закон, який фактично накладає вето на передачу результатів генетичних та імунологічних досліджень громадян РФ іноземним компаніям та державам.

Зміни внесені до закону "Про державне регулювання в галузі генно-інженерної діяльності». Відтепер будь-які масові дані, отримані під час вивчення російської популяції, стають «невиїзними». Під заборону потрапили:

Збір та зберігання генетичної інформації іноземцями всередині РФ;

Пересилка та розповсюдження цих даних через мережу;

Надання доступу до баз даних іноземним юридичним та фізичним особам.

У полоні власних фобій

Офіційна Москва пояснює такі кроки «захистом суверенітету», хоча експерти вбачають у цьому черговий прояв параної щодо створення міфічної «етнічної біологічної зброї». Замість розвитку світової кооперації, російська наука обирає шлях закритих лабораторій, що суттєво уповільнює розробку сучасних методів лікування складних захворювань у самій РФ.

Кому «можна» обійти заборону

Попри тотальну ізоляцію, у законі залишили «вікно» для особливих випадків:

Особисте лікування: передача матеріалу для допомоги конкретному пацієнту за кордоном.

Фармацевтика: виготовлення індивідуальних ліків.

Спецспівпраця: міжнародні проєкти, які прямо схвалить уряд РФ.

Для проукраїнського глядача очевидно: такі обмеження є черговим кроком до технологічної деградації агресора. Світова генетика базується на вільному обміні даними, а спроби РФ «націоналізувати ДНК» лише поглиблюють її наукову та медичну відсталість від цивілізованого світу.