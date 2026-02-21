ua en ru
Сб, 21 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ДНК под замком: Путин официально закрыл доступ к генетическим данным россиян

Россия, Суббота 21 февраля 2026 04:07
UA EN RU
ДНК под замком: Путин официально закрыл доступ к генетическим данным россиян Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский диктатор Владимир Путин запретил массово передавать биоданные россиян за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агенство ТАСС.

Похоже, в Москве серьезно опасаются, что "коварный" Запад похитит генетический код рядового россиянина, чтобы создать против него "этническое биологическое оружие".

Чтобы этого не допустить, Путин подписал закон, который фактически накладывает вето на передачу результатов генетических и иммунологических исследований граждан РФ иностранным компаниям и государствам.

Иными словами, теперь ДНК россиян является "государственной тайной" и собственностью ФСБ, поэтому теперь любые массовые данные, полученные при изучении российской популяции, стали "невыездными".

Изменения официально внесены в закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности".

Под запрет попали:

  • сбор и хранение генетической информации иностранцами внутри РФ;
  • пересылка и распространение этих данных через сеть;
  • предоставление доступа к базам данных иностранным юридическим и физическим лицам.

Кому "можно" обойти запрет

Конечно, для чиновников, которые все еще хотят лечиться в "загнивающей" Европе, лазейки оставили.

Так, отправить биоматериал за границу можно будет, если речь пойдет о лечении конкретного пациента или для разработки лекарств по спецразрешениям.

В плену собственных фобий

Официальная Москва объясняет такие шаги "защитой суверенитета", хотя эксперты видят в этом очередное проявление паранойи. Еще бы, мировая генетика базируется на свободном обмене данными, а попытки РФ "национализировать ДНК" лишь углубят ее научную и медицинскую отсталость от цивилизованного мира.

Это существенно замедлит разработку современных методов лечения сложных заболеваний в самой РФ.

Однако, похоже, в РФ решили, что лучше остаться без лекарств от генетических болезней, чем дать миру шанс узнать, чем на самом деле "дышит" загадочная русская душа на уровне хромосом.

Кстати, стало известно, может ли человечество погибнуть от биологического оружия.

А еще Совет безопасности ООН отверг резолюцию РФ по поиску "биологического оружия" в Украине

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин ДНК
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"