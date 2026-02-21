ДНК под замком: Путин официально закрыл доступ к генетическим данным россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агенство ТАСС .

Похоже, в Москве серьезно опасаются, что "коварный" Запад похитит генетический код рядового россиянина, чтобы создать против него "этническое биологическое оружие".

Чтобы этого не допустить, Путин подписал закон, который фактически накладывает вето на передачу результатов генетических и иммунологических исследований граждан РФ иностранным компаниям и государствам.

Иными словами, теперь ДНК россиян является "государственной тайной" и собственностью ФСБ, поэтому теперь любые массовые данные, полученные при изучении российской популяции, стали "невыездными".

Изменения официально внесены в закон "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности".

Под запрет попали:

сбор и хранение генетической информации иностранцами внутри РФ;

пересылка и распространение этих данных через сеть;

предоставление доступа к базам данных иностранным юридическим и физическим лицам.

Кому "можно" обойти запрет

Конечно, для чиновников, которые все еще хотят лечиться в "загнивающей" Европе, лазейки оставили.

Так, отправить биоматериал за границу можно будет, если речь пойдет о лечении конкретного пациента или для разработки лекарств по спецразрешениям.

В плену собственных фобий

Официальная Москва объясняет такие шаги "защитой суверенитета", хотя эксперты видят в этом очередное проявление паранойи. Еще бы, мировая генетика базируется на свободном обмене данными, а попытки РФ "национализировать ДНК" лишь углубят ее научную и медицинскую отсталость от цивилизованного мира.

Это существенно замедлит разработку современных методов лечения сложных заболеваний в самой РФ.

Однако, похоже, в РФ решили, что лучше остаться без лекарств от генетических болезней, чем дать миру шанс узнать, чем на самом деле "дышит" загадочная русская душа на уровне хромосом.