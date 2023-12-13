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У Дніпровському районі Києва змінили рух транспорту через перекриту ділянку: нові маршрути

Фото: у Дніпровському районі Києва змінили рух транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

На Воскресенському проспекті у Дніпровському районі Києва змінили рух тролейбусів та автобусів через пошкодження контактної мережі після нічної атаки росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначили у КМДА, аварійні бригади вже відновлюють пошкоджену контактну мережу.

Рух тролейбуса № 29-Д організували від залізничної станції "Зеніт" до просп. Воскресенського (до вул. Сулеймана Стальського).

Тролейбусний маршрут № 50-К курсує на ділянках від вул. Милославської до просп. Воскресенського (до вул. Сулеймана Стальського) та від вул. Милославської до ст. м. "Лук'янівська" (за маршрутом тролейбуса № 31).

Рух автобусів №№ 44, 46 організували через просп. Алішера Навої, вул. Остафія Дашкевича та вул. Петра Запорожця.

Ракетка атака на Київ 13 грудня

Цієї ночі російські загарбники атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що у столиці пролунала серія вибухів у районі лівого берега. Повітряна тривога була оголошена після вибухів.

Ворог випустив по столиці 10 ракет (йдеться про ЗРК С-400 та "Іскандер"). Усі цілі вдалося збити силам ППО.

Як відомо, прямого влучання ракет у Києві не було, але через падіння уламків є пошкодження щонайменше у трьох районах. За останніми даними, внаслідок атаки 53 особи постраждали, серед них є діти.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці "прильотів" уламків російських ракет. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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Київракетна атакаКМДА