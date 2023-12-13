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В Днепровском районе Киева изменили движение транспорта из-за перекрытого участка: новые маршруты

Фото: в Днепровском районе Киева изменили движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На Воскресенском проспекте в Днепровском районе Киева изменили движение троллейбусов и автобусов из-за повреждения контактной сети после ночной атаки россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отметили в КГГА, аварийные бригады уже восстанавливают поврежденную контактную сеть.

Движение троллейбуса №29-Д организовали от железнодорожной станции "Зенит" до просп. Воскресенского (до ул. Сулеймана Стальского).

Троллейбусный маршрут №50-К курсирует на участках от ул. Милославской до просп. Воскресенского (до ул. Сулеймана Стальского) и от ул. Милославской в ст. м. "Лукьяновская" (по маршруту троллейбуса №31).

Движение автобусов №№ 44, 46 организовали через просп. Алишера Навои, ул. Остафия Дашкевича и ул. Петра Запорожца.

Ракетка атака на Киев 13 декабря

Этой ночью российские захватчики атаковали Киев ракетами. Стоит отметить, что в столице раздалась серия взрывов в районе левого берега. Воздушная тревога была объявлена после взрывов.

Враг выпустил по столице 10 ракет (речь идет о ЗРК С-400 и "Искандер"). Все цели удалось сбить силам ПВО.

Как известно, прямого попадания ракет в Киеве не было, но из-за падения обломков повреждения по меньшей мере в трех районах. По последним данным, в результате атаки 53 человека пострадали, среди них есть дети.

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте "прилетов" обломков российских ракет. Подробнее об этом - в нашем материале.

 

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Киевракетна атакаКГГА