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Дніпропетровську та Запорізьку ОДА можуть очолювати військові: указ Зеленського

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Україна, П'ятниця 28 квітня 2023 16:37
Дніпропетровську та Запорізьку ОДА можуть очолювати військові: указ Зеленського Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський видав указ, відповідно до якого Дніпропетровську та Запорізьку ОДА можуть очолювати військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

"У період дії воєнного стану для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, голови, першого заступника голови та одного із заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації можуть бути заміщені військовослужбовцями", - йдеться в тексті указу.

Їх мають відряджати у встановленому законодавством порядку із залишенням на військовій службі, без виключення зі списків особового складу.

Цей указ вносить зміни до указу президента України від 3 травня 2017 року "Про Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами".

Нагадаємо, що сьогодні, 28 квітня, український президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим президентом Чехії Петром Павелом та зі словацьким президентом Зузаною Чапутовою.

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти на фронт військкомів з тилу.

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