Над Дніпропетровською областю збили ще один дрон окупантів

У небі над Дніпропетровською областю силами протиповітряної оборони у четвер 28 вересня був збитий ще один ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака та голову обласної ради Миколу Лукашука .

Дані про черговий "мінусований" дрон противника в небі над регіоном були оголошені близько 13.17.

"Ще мінус один. Наші захисники збили в небі над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - розповіли в адміністрації.

Голова облради уточнив, що дрон російських окупантів був збитий захисниками неба із ПВК "Схід".

"Наші Повітряні Сили "відмінусовали" ще один ворожий БПЛА над областю. Дякую захисникам і захисницям неба з ПвК "Схід", - зазначив Лукашук.

Якого типу був цей беспілотник - ударного чи розвідувального - наразі не уточнюється.

Зазначимо, що раніше сьогодні на Дніпропетровщині також була робота ППО по збиттю БПЛА російських окупантів цієї ночі.

Нічна атака РФ дронами-камікадзе

Цієї ночі, 28 вересня, російська армія вчергове атакувала Україну. Повітряні сили попереджали про загрозу дронів у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

На півдні та центрі України працювала протиповітряна оборона. Як зазначила Наталія Гуменюк, атака була масованою.

Як поінформували у Генштабі, російська армія в ніч на 28 вересня випустила по Україні 39 дронів-камікадзе іранської розробки. Силами та засобами ППО було знищено 31 ворожий "Шахед".