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У Генштабі уточнили, скільки "шахедів" цієї ночі збила ППО

Україна, Четвер 28 вересня 2023 08:00
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У Генштабі уточнили, скільки "шахедів" цієї ночі збила ППО Фото: Генштаб уточнив кількість збитих "шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 28 вересня випустила по Україні 39 дронів-камікадзе іранської розробки. Наші захисники збили більшість з нх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе, застосувавши 39 ударних БпЛА типу Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у Генштабі, в результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 ворожий "шахед".

Чергова атака окупантів

Зазначимо, що повітряну тривогу на півдні України оголосили ввечері 27 вересня. Загроза тривала до четвертої ранку.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливі удари дронами у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Як раніше зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, атака була масованою. Сили ППО збили понад 30 "шахедів".

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