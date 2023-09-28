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Над Днепропетровской областью сбили еще один дрон оккупантов

Днепропетровская область, Четверг 28 сентября 2023 13:39
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Над Днепропетровской областью сбили еще один дрон оккупантов Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В небе над Днепропетровской областью силами и противовоздушной обороны в четверг 28 сентября был сбит еще один вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака и председателя областного совета Николая Лукашука.

Данные об очередном "минусованном" дрона противника в небе над регионом были оглашены около 13.17.

"Еще минус один. Наши защитники сбили в небе над Днепропетровщиной вражеский беспилотник", - рассказали в администрации.

Глава облсовета уточнил, что дрон российских оккупантов был сбит защитниками неба из ПвК "Восток".

"Наши Воздушные Силы "отминусовали" еще один вражеский БПЛА над областью. Спасибо защитникам и защитницам неба из ПвК "Восток", - отметил Лукашук.

Какого типа был этот беспилотник - ударного или разведывательного - в настоящее время не уточняется.

Отметим, что ранее сегодня в Днепропетровской области также была работа ПВО по сбитию БПЛА российских оккупантов этой ночью

Ночная атака РФ дронами-камикадзе

Этой ночью, 28 сентября, российская армия в очередной раз атаковала Украину. Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

На юге и в центре Украины работала противовоздушная оборона. Как отметила Наталья Гуменюк, атака была массированной.

Как сообщили в Генштабе, российская армия в ночь на 28 сентября выпустила по Украине 39 дронов-камикадзе иранской разработки. Силами и средствами ПВО был уничтожен 31 вражеский "Шахед".

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Днепропетровская область атака дронов ПВО Война России против Украины
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