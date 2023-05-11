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Над Дніпропетровською областю збили російський дрон

Фото: росіяни вночі обстріляли Нікополь (dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові вночі збили у небі над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він також зазначив, що росіяни ввечері та вночі били по Нікополю з артилерії. Обійшлося без постраждалих.

Проте через атаку у місті пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди та автомобіль. Також обірвана лінія електропередач.

Нагадаємо, 10 травня росіяни обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з тяжкої артилерії.

До того ж, в ніч на 10 травня загарбники атакували Дніпропетровську область з дронів-камікадзе, три безпілотники було знищено.

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