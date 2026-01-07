У Дніпропетровській та Запорізькій областях масові відключення світла та води після атаки РФ

"Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів. Якщо у вас вдома наразі є вода - зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони, оскільки підприємство "ДЗД" також знеструмлено", - написав Лукашук.

В мережі пишуть, що у Дніпрі відсутні світло, вода, тепло, інтернет і зникає мобільний зв'язок.

У Запорізькій області водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів - критична інфраструктура функціонує.

"Через ворожу атаку по Україні, в тому числі і у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці "Запоріжжяобленерго" працюють над відновленням і стабілізацією системи", - йдеться у заяві Федорова.

В області розгорнуті "пункти незламності". Обленерго, комунальні служби, ДСНС та профільні підрозділи працюють у посиленому режимі.

Крім того, в обох регіонах триває повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.

"Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло", - йдеться у повідомленні ДТЕК.