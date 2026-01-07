RU

В Днепропетровской и Запорожской областях массовые отключения света и воды после атаки РФ

Фото: в двух областях блэкаут из-за вражеской атаки (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Днепропетровский и Запорожской областях после вражеского обстрела полностью пропал свет. Людей просят сделать запасы воды, разворачиваются "пункты несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК, заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука и главы Запорожской ОГА Ивана Федорова в Telegram.

"Пока что относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов. Если у вас дома сейчас есть вода - сделайте запас. Особенно Павлоградский и Синельниковский районы, поскольку предприятие "ДЗД" также обесточено", - написал Лукашук.

В сети пишут, что в Днепре отсутствуют свет, вода, тепло, интернет и исчезает мобильная связь.

В Запорожской области водоснабжение и больницы переведены на работу от генераторов - критическая инфраструктура функционирует.

"Из-за вражеской атаки по Украине, в том числе и в Запорожской области, действуют ограничения электроснабжения. Специалисты "Запорожьеоблэнерго" работают над восстановлением и стабилизацией системы", - говорится в заявлении Федорова.

В области развернуты "пункты несокрушимости". Облэнерго, коммунальные службы, ГСЧС и профильные подразделения работают в усиленном режиме.

Кроме того, в обоих регионах продолжается воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов.

"Как только завершится воздушная тревога и это будет безопасно, энергетики начнут восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - говорится в сообщении ДТЭК.

 

Напомним, 7 января россияне нанесли массированный удар по Кривому Рогу. Известно о восьми раненых в результате обстрела. Среди них два человека в тяжелом состоянии, они находятся в операционной.

Кроме того, сегодня оккупанты атаковали одно из подразделений ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела вспыхнуло энергооборудование.

