У Дніпропетровській області знову чули вибухи: що відомо

Із посиланням на слова очевидців стало відомо про нові вибухи в регіоні. Під атакою опинилися Павлоград і Дніпро.

"У Павлограді чутно звуки вибухів, повідомляють місцеві жителі. У Дніпрі знову чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в оперативних зведеннях.

Оновлення від 10:24. Із міркувань безпеки в Дніпрі призупинили рух тролейбуса №6 до Придніпровського масиву та через Південний міст. Окрім того, тимчасово зупинили рух маршруток №18 та №134.

Сьогодні вранці армія РФ атакувала українські міста ракетами. Зокрема, у столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в об'єкти інфраструктури.

Натомість уночі окупанти атакували Дніпропетровську область РСЗВ, артилерією і дронами-камікадзе. Основний удар на себе прийняли Марганець і Нікополь. Є загибла та поранена.