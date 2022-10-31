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У Дніпропетровській області знову чули вибухи: що відомо

Фото: Кілька громад Дніпропетровської області зазнали атак (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нової атаки російських військ зазнала Дніпропетровська область. У кількох містах було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Із посиланням на слова очевидців стало відомо про нові вибухи в регіоні. Під атакою опинилися Павлоград і Дніпро.

"У Павлограді чутно звуки вибухів, повідомляють місцеві жителі. У Дніпрі знову чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – йдеться в оперативних зведеннях.

Оновлення від 10:24. Із міркувань безпеки в Дніпрі призупинили рух тролейбуса №6 до Придніпровського масиву та через Південний міст. Окрім того, тимчасово зупинили рух маршруток №18 та №134.

Сьогодні вранці армія РФ атакувала українські міста ракетами. Зокрема, у столиці під час масштабної повітряної тривоги нарахували близько десятка вибухів. Частину ракет було знищено силами протиповітряної оборони, проте деякі з них влучили в об'єкти інфраструктури.

Натомість уночі окупанти атакували Дніпропетровську область РСЗВ, артилерією і дронами-камікадзе. Основний удар на себе прийняли Марганець і Нікополь. Є загибла та поранена.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня – читайте у підбірці РБК-Україна.

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Дніпропетровська областьВибухВійна Росії проти України