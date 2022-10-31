RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Днепропетровской области снова слышали взрывы: что известно

Фото: Несколько общин Днепропетровской области подверглись атакам (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Новую атаку российских войск подверглась Днепропетровская область. В нескольких городах были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Днепр".

Со ссылкой на слова очевидцев стало известно о новых взрывах в регионе. Под атакой оказались Павлоград и Днепр.

"В Павлограде слышны звуки взрывов, сообщают местные жители. В Днепре снова слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", – говорится в оперативных сводках.

Обновление от 10:24. По соображениям безопасности в Днепре приостановили движение троллейбуса №6 на Приднепровский массив и через Южный мост. Кроме того, временно остановили движение маршруток №18 и №134.

Сегодня утром армия РФ атаковала украинские города ракетами. В частности, в столице во время масштабной воздушной тревоги насчитали около десятка взрывов. Часть ракет была уничтожена силами противовоздушной обороны, однако некоторые из них попали в объекты инфраструктуры.

В свою очередь ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область РСЗО, артиллерией и дронами-камикадзе. Основной удар на себя приняли Марганец и Никополь. Есть погибшая и раненая.

Все подробности утреннего массированного обстрела со стороны России 31 октября – читайте в подборке РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьВзрывВойна России против Украины