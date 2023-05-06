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У Дніпропетровській області збили ще один дрон-камікадзе

Фото: у Дніпропетровській області збили п'ять дронів-камікадзе (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпропетровській області сили ППО збили ще один ворожий дрон-камікадзе. Всього росіяни випустили п'ять "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"Станом на 8:30 до чотирьох збитих вночі над Дніпропетровщиною Шахедів додався п'ятий", - йдеться у повідомленні.

Всього за ніч військові Повітряного командування "Схід" знищили вісім безпілотників окупантів. Ще три дрони "приземлили" на території Донецької області.

Фото: у Дніпропетровській області збили п'ять дронів-камікадзе (facebook.com/pvkshid)

Нагадаємо, в ніч на 6 травня у Дніпрі пролунали декілька вибухів.

Пізніше стало відомо, що росіяни намагалися атакувати Дніпропетровську область дронами. Проте сили ППО збили всі ворожі безпілотники.

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