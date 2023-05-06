У Дніпрі пролунала серія вибухів
Фото: у Дніпрі пролунали вибухи (GettyImages)
У суботу вночі, 6 травня, у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Всім рекомендується перебувати в укриттях.
Раніше ми писали, російські війська завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.
Нагадаємо, ввечері, 5 травня, у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
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