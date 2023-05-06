У Дніпрі пролунала серія вибухів

У суботу вночі, 6 травня, у Дніпрі пролунала серія гучних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Всім рекомендується перебувати в укриттях.

Раніше ми писали, російські війська завдали артилерійського удару по громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Нагадаємо, ввечері, 5 травня, у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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