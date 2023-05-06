В Днепропетровской области сбили еще один дрон-камикадзе

В Днепропетровской области силы ПВО сбили еще один вражеский дрон-камикадзе. Всего россияне выпустили пять "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.
"По состоянию на 8:30 к четырем сбитым ночью над Днепропетровской областью Шахедам добавился пятый", - говорится в сообщении.
Всего за ночь военные Воздушного командования "Восток" уничтожили восемь беспилотников оккупантов. Еще три дрона "приземлили" на территории Донецкой области.
Фото: в Днепропетровской области сбили пять дронов-камикадзе (facebook.com/pvkshid)
Напомним, в ночь на 6 мая в Днепре прогремели несколько взрывов.
Позже стало известно, что россияне пытались атаковать Днепропетровскую область дронами. Однако силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.
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