В Дніпропетровській області збили російську ракету

Під час вечірньої російської повітряної атаки на Україну в Дніпропетровській області збили ворожу ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ввечері наші оборонці збили над областю ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали", - розповів глава області у своєму Telegram-каналі.

Крім того, вранці окупанти обстрілювали Дніпропетровську область з артилерії. Під прицілом ворога опинився Нікополь.

"Пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство. Побиті 3 житлові будинки, авто, газогін та лінії електропередач. Одна господарська споруда знищена. Минулося без жертв", зазначив Лисак.

Ракетна атака на Україну 26 липня

Сьогодні ввечері російські Ту-95 випустили ракети в бік України з Каспійського регіону. Ракети зайшли в український повітряний простір з південного сходу, пролетіли через центральні та південні області на захід, зокрема в напрямку Львова.

Однак потім, як розповіли в повітряних силах, ракети розвернулися на 180 градусів та попрямували в бік Старокостянтинова у Хмельницькій області.

Наразі немає інформації, скільки саме ракет було випущено окупантами, скільки збили, та чи є влучання.