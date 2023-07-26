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В Днепропетровской области сбили российскую ракету

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Днепропетровская область, Среда 26 июля 2023 21:03
В Днепропетровской области сбили российскую ракету Фото: в Днепропетровской области сбили вражескую ракету (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ходе вечерней российской воздушной атаки на Украину в Днепропетровской области сбили вражескую ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Вечером наши защитники сбили над областью ракету. Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали", - рассказал глава области в своем Telegram-канале.

Кроме того, утром оккупанты обстреливали Днепропетровскую область из артиллерии. Под прицелом врага оказался Никополь.

"Повреждены админздание и частное предприятие. Разбиты 3 жилых дома, авто, газопровод и линии электропередач. Одно хозяйственное сооружение уничтожено. Прошло без жертв", отметил Лысак.

Ракетная атака на Украину 26 июля

Сегодня вечером российские Ту-95 выпустили ракеты в сторону Украины из Каспийского региона. Ракеты зашли в украинское воздушное пространство с юго-востока, пролетели через центральные и южные области на запад, в частности в направлении Львова.

Однако потом, как рассказали в воздушных силах, ракеты развернулись на 180 градусов и направились в сторону Староконстантинова в Хмельницкой области.

Пока нет информации, сколько именно ракет было выпущено оккупантами, сколько сбили, есть ли попадание.

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Днепропетровская область ракетна атака ПВО
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