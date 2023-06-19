У Дніпропетровській області заборонити вилов і продаж риби з п'яти регіонів

"В регіоні заборонено вилов та продаж риби. Не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей", - сказав він.

Щоб не було порушень, в області запровадили посилений державний ветеринарно-санітарний контроль. Такі обмеження діятимуть до повної стабілізації ситуації у зоні лиха.

Лисак також повідомив, що кожна громада регіону повинна надати пропозиції з приводу відпочинку на воді. Так, наразі закриті для купання пляжі міста Дніпра.

"Окремо хочу застерегти мешканців Нікопольщини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека", - сказав він.

При цьому в області постійно моніторять ситуацію - під контролем стан води й епідеміологічна обстановка.

Заборона на купання та вилов риби

Через високий ступінь забруднення води після підриву Каховської ГЕС у Херсонській та Одеській областях заборонили купатися та ловити рибу.

Після підриву ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. У Херсонській області виявили холерну та кишкову палички.

Жителів постраждалих областей закликали бути обережними та не споживати поверхневу воду. МОЗ рекомендує використовувати лише бутильовану воду, навіть для миття овочів та фруктів.

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