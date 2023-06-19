В Днепропетровской области запретить вылов и продажу рыбы из пяти регионов

"В регионе запрещен отлов и продажа рыбы. Нельзя реализовывать улов из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей", - сказал он.

Чтобы не было нарушений, в области был введен усиленный государственный ветеринарно-санитарный контроль. Такие ограничения будут действовать до полной стабилизации ситуации в зоне бедствия.

Лысак также сообщил, что каждая община региона должна предоставить предложения по поводу отдыха на воде. Так, сейчас закрыты для купания пляжи города Днепра.

"Отдельно хочу обезопасить жителей Никопольского района от посещения обмелевшего Каховского водохранилища и прилегающей территории. Там сохраняется опасность", - сказал он.

При этом в области постоянно мониторят ситуацию - под контролем состояние воды и эпидемиологическая обстановка.

Запрет на купание и лов рыбы

Из-за высокой степени загрязнения воды после подрыва Каховской ГЭС в Херсонской и Одесской областях запретили купаться и ловить рыбу.

После подрыва ГЭС в воду попали горюче-смазочные материалы и ядохимикаты. В Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки.

Жителей пострадавших областей призывали быть осторожными и не потреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует использовать только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.

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