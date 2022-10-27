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У Дніпропетровській області заарештували нафтобазу, якою володіють громадяни РФ

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Київ, Четвер 27 жовтня 2022 15:29
У Дніпропетровській області заарештували нафтобазу, якою володіють громадяни РФ Фото: на Дніпропетровщині заарештували нафтобазу громадян РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Дніпропетровській області прокуратура заарештувала нерухоме майно підприємств на понад 60 млн грн, власниками яких є громадяни РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Судом задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на нерухоме майно, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ. Під арешт потрапили нежитлові приміщення комерційного призначення та комплекс нафтобази площею понад 30 тисяч квадратних метрів. Загальна сума заарештованого майна становить понад 60 млн грн. Наразі йде передача заарештованого майна в управління АРМА.

Центральна окружна прокуратура міста Дніпра здійснює процесуальне керівництво з кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності.

За даними слідства, юридичні особи тісно співпрацювали із державою-агресором. Їхні власники – два резиденти РФ, а основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна. Прибуток від господарської діяльності вони одержують в Україні та сплачують податки до державного бюджету РФ.

Раніше ми писали, що британський суд зняв заборону на арешт активів РФ у справі ЮКОС на 50 млрд доларів.

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